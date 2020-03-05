Суд арестовал подозреваемого в убийстве архитектора бывшего сотрудника МЧС, который с января был на свободе

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения для бывшего сотрудника МЧС Егора Трошина, который подозревается в избиении архитектора Александра Кротова.

Как передает корреспондент Накануне.RU, суд арестовал Егора Трошина, отправив его под стражу сроком на 1 месяц и 17 суток, то есть до 20 апреля. Срок начинается с 4 марта. Трошин сказал, что решение ему понятно, но больше ничего говорить не стал.

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено 10 января, его избили на улице Гагарина. С тех пор Кротов находился в больнице в тяжелом состоянии. Утром 27 февраля его не стало. Сообщалось, что одним из "отморозков", напавших на екатеринбургского архитектора, оказался сотрудник МЧС. Сын пострадавшего сообщал, что после случившегося тот сразу же уволился из ведомства "по собственному". Выяснилось, что с 20 января Трошин трудился в ООО "Вис-Автоматика".