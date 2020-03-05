Друг погибшего уральского архитектора Кротова опроверг показания бывшего МЧС-ника в суде

В суде по избранию меры пресечения для подозреваемого в избиении архитектора Александра Кротова выступил свидетель Владимир Брусницын из Союза архитекторов. Он опроверг слова бывшего сотрудника МЧС Егора Трошина, что тот якобы бил его только руками.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Брусницын рассказал, что знал Кротова 50 лет. Сегодня были похороны, и в союзе были удивлены, что ранее Трошина отпустили под подписку о невыезде.

Брусницын сообщил, что, по его мнению, Трошин лжет, что бил потерпевшего только руками. Кротов был очень сильно избит, у него были следы от ударов ног, сломаны кости лица и множественные гематомы.

Адвокат потерпевших сказал, что изучил материалы дела, и по его мнению, Трошин вводит суд и следствие в заблуждение. Также перед родными Кротова он не извинился, предлагал им сначала 10 тыс. руб. в качестве компенсации, а потом 20 тыс.

Трошин на это ответил, что предлагал столько, сколько у него было.

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено 10 января, его избили на улице Гагарина. С тех пор Кротов находился в больнице в тяжелом состоянии. Утром 27 февраля его не стало. Сообщалось, что одним из "отморозков", напавших на екатеринбургского архитектора, оказался сотрудник МЧС. Сын пострадавшего сообщал, что после случившегося тот сразу же уволился из ведомства "по собственному". Выяснилось, что с 20 января он трудится в ООО "Вис-Автоматика". При этом в январе суд не стал отправлять его под арест.