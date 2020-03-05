Путин предложил Эрдогану договориться, чтобы "не разрушать российско-турецкие отношения"

В Москве начались переговоры президентов России и Турции, посвященные конфликту в сирийском Идлибе. Перед началом переговоров Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью в зоне конфликта турецких военных (погибло более 30 человек), но при этом отметил, что погибли и сирийские военные.

Переговоры лидеров двух стран проходят при закрытых дверях, также пока не запланирован пресс-подход по итогам встречи.

В начале переговоров Путин заметил: "Нам с вами надо обязательно проговорить все, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы и вы тоже относимся очень внимательно, дорожим этим".

Эрдоган заметил, что сохранение партнерских отношений с Россией является прерогативой Турции.