15 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Путин предложил Эрдогану договориться, чтобы "не разрушать российско-турецкие отношения"

В Москве начались переговоры президентов России и Турции, посвященные конфликту в сирийском Идлибе. Перед началом переговоров Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью в зоне конфликта турецких военных (погибло более 30 человек), но при этом отметил, что погибли и сирийские военные.

Переговоры лидеров двух стран проходят при закрытых дверях, также пока не запланирован пресс-подход по итогам встречи.

В начале переговоров Путин заметил: "Нам с вами надо обязательно проговорить все, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы и вы тоже относимся очень внимательно, дорожим этим".

Эрдоган заметил, что сохранение партнерских отношений с Россией является прерогативой Турции.

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Путин предложил Эрдогану договориться, чтобы "не разрушать российско-турецкие отношения"

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Теги: владимир путин, реджеп тайип эрдоган, переговоры, идлиб, сирия



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