В Кургане полицейские задержали ранее судимого наркокурьера

В Кургане в микрорайоне Заозерном полицейские 3 марта задержали автомобиль, за рулем которого находился 39-летний ранее судимый мужчина.

В салоне машины лежал сверток с наркотическим средством синтетического происхождения, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

В кармане куртки 33-летней пассажирки этого автомобиля правоохранители нашли 27 свертков с наркотиками. Женщина также была ранее судима. Дома у пассажирки полицейские нашли электронные весы, пакетики и фольгу.

Сейчас возбуждены уголовные дела.