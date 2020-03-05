В Кургане полицейские задержали ранее судимого наркокурьера
В Кургане в микрорайоне Заозерном полицейские 3 марта задержали автомобиль, за рулем которого находился 39-летний ранее судимый мужчина.
В салоне машины лежал сверток с наркотическим средством синтетического происхождения, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.
В кармане куртки 33-летней пассажирки этого автомобиля правоохранители нашли 27 свертков с наркотиками. Женщина также была ранее судима. Дома у пассажирки полицейские нашли электронные весы, пакетики и фольгу.
Сейчас возбуждены уголовные дела.