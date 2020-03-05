Соблаговолили: Госдума может быть позволит гражданам тратить их собственные деньги по своему желанию

В Госдуме в первом чтении одобрили пакет законопроектов об инициативном бюджетировании. Суть закона – гражданам разрешат самим решать, на что потратить небольшую часть бюджета, а также их личные средства. При этом законопроект не предусматривает перераспределения налоговых поступлений таким образом, чтобы муниципалитеты могли получать больше средств – им только упростят схему, по которой надо просить деньги.

Инициативное бюджетирование (оно же проектное) предусматривает выделение части бюджета муниципалитета под конкретные предложения граждан: например, отремонтировать совсем развалившуюся дорогу. В 2019 году было несколько прецедентов, когда граждане, отчаявшись ждать выделения средств из бюджетов, на свои деньги строили мост или проводили ремонт. Существующее законодательство часто определяет такие инициативы как самоуправство, доходит до сноса построенного на частные деньги.

Вот с этим вроде как и предлагает бороться законопроект. Но при этом перераспределений бюджетов в сторону увеличения сумм, выделяемых на предложения граждан, он не предусматривает. Другими словами, населению просто великодушно предлагается распоряжаться его же деньгами.

Председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко сказал, что в 2019 году проекты инициативного бюджетирования были реализованы в 68 субъектах на сумму 19,3 млрд руб. Он отметил, что основным источником финансирования в таких проектах становятся региональные бюджеты (там, где регионы могут себе позволить выделить какие-то суммы), меценаты и местный бизнес, в меньшей степени – муниципальные бюджеты и сами граждане. У последних, по словам Диденко, часто опускаются руки, когда они понимают порядок сумм, необходимых на реализацию проекта.

При этом, по словам депутата, практика показывает, что деньги, выделенные на проекты инициативного бюджетирования, расходуются эффективнее всего, хотя, казалось бы: их судьбу решают сельские сходы и общественные слушания, а не специалисты минфина и заксобраний.

Заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Надежда Максимова отметила, что только у 14-16% поселений в России хватает собственных средств на реализацию проектов.

Депутат Алексей Куринный сравнил ситуацию с инициативным бюджетированием со школьными поборами или платными лекарствами во вроде как бесплатной больнице.