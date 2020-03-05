В Тюменской области введен карантин по бешенству

В Тюменской области введен карантин по бешенству животных в селе Исетское и Юргинское, а также в деревне Песчаное. Передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации. Карантин будет действовать до 20 апреля. В период карантина запрещено торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек. Также недопустим вывоз собак и кошек за пределы территории и отлов диких животных.

Управлению ветеринарии Тюменской области необходимо разработать план по ликвидации очага заболевания. Контроль над исполнением постановления глава региона Александр Моор возложил на заместителя губернатора Владимира Чейметова.