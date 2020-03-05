"Нижневартовск выше ожиданий". В столице Самотлора представили бренд города

В Нижневартовске состоялась презентация бренда города. Столица Самотлора будет развиваться под слоганом "Выше ожиданий". На презентацию прибыли, в частности, художники, студенты факультета искусств и дизайна Нижневартовского госуниверситета, а также представители окружной думы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Разработка бренда территории началась около года назад. К созданию фирменного стиля бренда его разработчики подошли с научной точки зрения. Например, они изучали архивные документы и исторические доминанты становления города, брали интервью у старожилов и первопроходцев

"Разработчики бренда провели форсайт-сессии с привлечением дизайнеров и художников, предпринимателей, школьников и студентов, проводили опросы вартовчан. После проведенного аудита было составлено четыре концепции. Путем экспертного анализа и онлайн-голосования вартовчан была выбрана "Нижневартовск выше ожиданий"", - рассказала специалист-эксперт департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Людмила Козлова.

Руководитель команды, занимавшейся разработкой бренда муниципалитета, Василий Дубейковский во время презентации рассказал, что это направление работы в России только набирает обороты. Власти городов и районов делают ставку на это потому, что брендинг – важная часть развития, которая позволит сделать город конкурентоспособным в борьбе за инвестиции и повысит узнаваемость города в России и мире.

"Современный территориальный брендинг не сводится к тому, что выбирается какой-то один символ или логотип. В первую очередь, это ответ на вопрос, как образ жизни отличается в этом городе. Мы представляем концепцию "Нижневартовск выше ожиданий". Этот слоган отражает положительную сторону любого направления жизни муниципалитета. Кроме того, у Нижневартовска много связано со словом "высота". У вас одних из первых начали возводить шестнадцатиэтажные дома, долгое время для вартовчан самолет был единственной возможностью попасть на "большую" землю, здесь вырос космонавт Сергей Рыжиков, высокие темпы развития города и высокие темпы добычи нефти. Особенно рады, что удалось привлечь к разработке и нижневартовских дизайнеров, они стали полноценными соавторами бренда своего города", - сказал Дубейковский.

Свои бренды уже имеют крупные российские города – Москва, Ростов-на-Дону, Урюпинск, Нижний Новгород и другие. В Югре Нижневартовск стал первопроходцем. По словам главы муниципалитета Василия Тихонова, созданная концепция бренда не заменит собой официальную символику – герб и флаг города. Бренд будет существовать и работать самостоятельно.

"Нижневартовск – город с огромным потенциалом. Брендирование – инструмент, который поможет создать имидж нашему городу", - сказал мэр.

Использовать элементы бренда смогут все желающие при оформлении кафе и магазинов, украшении придомовой территории и территории учреждений или организаций, создании памятных или деловых презентов. Уже сейчас изготавливается для спортсменов новая форма, на которой будут изображены отличительные черты. В рамках реализации проекта по брендированию города также запланировано создание фотозон в излюбленных местах отдыха горожан и украшение общественных пространств.