К делу об избиении и смерти уральского архитектора приобщили награды нападавшего за патриотическое воспитание детей

Суд в Екатеринбурге принимает решение о мере пресечения для горожанина, подозреваемого в резонансном убийстве архитектора Александра Кротова. Как передает корреспондент Накануне.RU, в суде предполагаемый убийца Егор Трошин отказался разговаривать с журналистами.

Про Трошина известно, что ранее он работал в МЧС, при этом выяснилось, что с 20 января трудится в ООО "Вис-Автоматика" (нападение произошло 10 января), не судим.

Защита приобщила к делу грамоты подозреваемого за вклад в обеспечение пожарной безопасности и благодарность за патриотическое воспитание детей, медаль за отличие в ликвидации последствий ЧС.

Следователь рассказал, что 20 января СКР обращался в суд о заключении Трошина под стражу, но его отпустили под подписку о невыезде. Второй раз его задержали 4 марта.

Вину в нападении на архитектора Трошин признал частично. Подозреваемый сказал, что был один и бил только руками (свидетели говорят, что с нанесением тяжелейших травм). Следователи же считают, что Трошин действовал в компании с "неустановленным лицом". Именно из-за этого "лица" следствие просит об аресте Трошина - предполагая, что он может на свободе связаться с сообщником, либо сбежать.

Следователи установили, что второй участник избиения перед нападением на архитектора проводил время с Трошиным в кафе - мужчины вместе выходили курить и, возможно, выпивали. Трошин утверждает, что не знаком с этим человеком.

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено 10 января, его избили на улице Гагарина. С тех пор Кротов находился в больнице в тяжелом состоянии. Утром 27 февраля его не стало. Сообщалось, что одним из "отморозков", напавших на екатеринбургского архитектора, оказался сотрудник МЧС. Сын пострадавшего сообщал, что после случившегося тот сразу же уволился из ведомства "по собственному".

Обновлено: Сегодня суд арестовал Трошина до 20 апреля.