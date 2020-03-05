15 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени бывший ректор института культуры оштрафован за махинации с зарплатами

Суд наказал бывшего ректора Тюменского государственного института культуры (ТГИК) за махинации с выплатами зарплат и получение из федерального бюджета премий за "успешную работу", сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2016 г. по незаконному указанию ректора изменена отчётность о средней зарплате преподавательского, профессорско-преподавательского и педагогического состава. Министр культуры России, не зная, что эти показатели – фикция, в мае того же года подписал приказ о выплате ректору крупной премии по итогам работы за первый квартал. Аналогичные недостоверные сведения за второй – четвёртый кварталы 2016 и первый – третий кварталы 2017 г. Ректор необоснованно получил 1 млн руб.

Суд оштрафовал бывшего главу ТГИК на 65 тыс. руб. и удовлетворил иск прокурора Тюменской области о взыскании с 1 млн руб. в счет возмещения ущерба Министерству культуры. В ходе следствия в счёт выплатам по приговору изъят 1 млн руб., а также евро и доллары.

Напомним, ранее аналогичный скандал произошёл с теперь уже экс-главой "Тюменского концертно-театрального объединения" Юлией Шакурской. Она покинула пост в декабре 2018 г., незадолго до этого из правительства ушел директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас. Вскоре она попала под суд за "злоупотребление должностными полномочиями", за что была оштрафована на 70 тыс. руб. Позже Шакурская получила новое место работы – возглавила одно из подразделений торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Добавим, в сентябре 2015 г. Шакурская попала в другой громкий скандал. В то время она возглавляла департамент культуры региона. Под покровом ночи руководители музея имени Словцова вынесли три картины с выставки художника Юрия Рыбьякова якобы в подарок переизбранному на пост губернатора Ямала Дмитрию Кобылкину. Тогдашний глава Тюменской области Владимир Якушев назвал ситуацию беспрецедентной и принял ряд мер для исчерпания конфликта: уволил директора музейного комплекса Наталью Хвостанцеву и директора депкульта Шакурскую. Кроме того, глава региона принес извинения живописцу лично.

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В Тюмени бывший ректор института культуры оштрафован за махинации с зарплатами

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Теги: Тюменский государственный институт культуры, ректор, штраф, зарплата



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