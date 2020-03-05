15 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: turbina.ru

В мэрии Екатеринбурга прорабатывают вопрос об улице Сталина для рассмотрения комиссией по топонимике

В администрации Екатеринбурга ответили на предложение лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина. Ранее политик cдал собранные подписи за инициативу в мэрию города.

В мэрии отметили, что данный вопрос отдан на рассмотрение правовому департаменту администрации города и департаменту по архитектуре, а также администрации Верх-Исетского района.

"Глава города дал поручения соответствующим комитетам проработать вопрос о переименовании улицы Ельцина в Улицу Сталина, для последующей возможности рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по наименованию топонимических объектов", - сообщил координатор свердловского отделения партии Евгений Емалетдинов.

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В мэрии Екатеринбурга прорабатывают вопрос об улице Сталина для рассмотрения комиссией по топонимике

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Теги: улица Сталина, Александр Высокинский



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Ранее 03.09.2020 10:45 Мск Комиссия по топонимике Екатеринбурга отклонит предложение переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина
Ранее 03.09.2020 09:12 Мск В Екатеринбурге инициаторы появления улицы Сталина выйдут на акции в день заседания комиссии по топонимике

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