"Люди знали, на что сдают деньги". У ЖК "Озерные Аркады" в Тюмени построят новый каменный храм

В Тюменском микрорайоне на ул. Логунова рядом с прудом Школьный и жилым корпусом "Озерные Аркады" начнется строительство нового каменного храма в честь Всех святых. На деньги прихожан уже были закуплены сваи и 6 марта в 10.00 утра митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит чин освящения.

Возвести храм планировали еще 10 лет назад, однако на это совершенно не было денег, а прихожане Тюменского микрорайона посещали временный деревянный храм в честь всех Святых в земле Русской просиявших. С помощью прихожан удалось собрать около 1,5 млн руб., сообщил Накануне.RU протоиерей Григорий Мансуров, представитель пресс-службы Тобольско-Тюменской епархии. По его словам, денег хватит только на сваи и, возможно, на закладку фундамента. Поэтому пока нельзя строить планы относительно даты открытия нового храма.

"Строительство храма необходимо, поскольку за эти 10 лет увеличилось количество прихожан. Теперь их в районе 200 и площади временного храма просто не хватает", - сообщает Григорий Мансуров.

На данный момент люди посещают деревянный храм в окрестностях ЖК "Озерные Аркады", и если в обычные дни проблемы с количеством прихожан возникают редко, то в праздничные дни осуществлять служение физически невозможно. Деревянное сооружение изначально было 10х10 кв.м. Со временем оно расширялось: год назад добавилось несколько дополнительных квадратов, дополнила картину и новая колокольня. Однако, несмотря на уже привычные стены временного храма, по словам Григория Мансурова, прихожане сами не раз заявляли о необходимости строительства более вместительного храма.

"Прихожане внутри своего коллектива смогли поднять этот вопрос, - говорит представитель пресс-службы Тобольско-Тюменской епархии. - Возможно они вложились сами, может, нашли, к кому обратиться из благотворителей. Не знаю, как делается в других епархиях, однако в Тюменской всегда организация прихода и строительство храма – это инициатива прихожан. Никогда никто сверху у нас не распоряжался о строительстве храма. Люди знали, на что сдают деньги, им это неоднократно озвучивалось в самих приходах".

За проект нового каменного храма в честь всех святых взялась тюменская компания - НППО "СибСпецСтройРеставрация". Здание должно будет вместить в себя всех нынешних прихожан. По предварительным расчетам, со слов протоиерея Григория Мансурова, на 200 людей ориентировочно приходится более 100 кв.м, однако нужно думать и на перспективу.

"Три года назад на этот приход был назначен постоянный священник. И за последние три года прихожане созрели для того, чтобы начать строительство. Когда люди увидят, что что-то делается, что не просто собирают деньги и говорят, а увидят, что вот оно - строится, тогда они и будут шаг за шагом помогать в этом строительстве. И этими маленькими шажками мы и возведем новый каменный храм на века", - сообщил протоиерей Григорий Мансуров.