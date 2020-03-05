Арнольд Шварценеггер подал иск к пермской компании "Promobot" на $10 млн

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Приволжский ФО За рубежом Пермский край
Андроид, Промобот, Арнольд Шварценеггер (2019) | Фото: permkrai.ru

Арнольд Шварценеггер подал иск к пермской компании "Promobot" на $10 млн

Американский киноактер Арнольд Шварценеггер подал иск к пермской компании "Promobot", за то, что та использовала его образ без соответствующего разрешения, сообщает портал TMZ.

За нарушение авторских прав актер хочет получить $10 млн, а также добиться запрета на использовании компанией внешности актера и права на любую прибыль от продажи андроида. В исковом заявлении, на которое ссылается издание, говорится, что Шварценеггер не любит, когда его образ используют в рекламных целях, при производстве какой-либо продукции. Сообщается, что в январе адвокат актера Марти Сингер направила в компанию письменное предупреждение о нарушении авторских прав. Компания якобы заверила представителей актера, что не будет использовать робота, но уже в феврале представила его на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке.

В пресс-службе компании корреспонденту Накануне.RU сообщили, что сложившаяся ситуация связана со сложными условиями использования внешности.

"Иска от представителей Шварценеггера к нам не поступало. Ранее с нами связывались относительно схожести робота с актером и эти переговоры мы намерены продолжать", - пояснили в компании.

Андроид, Промобот, Арнольд Шварценеггер(2019)|Фото: permkrai.ru

Напомним, о том, что компания создала копию американского актера Арнольда Шварценеггера, стало известно осенью прошлого года. Разработчики смогли передать не только внешность, но и личность американского актера и политика. Для этого специалисты компании проанализировали множество интервью со знаменитостью и загрузили их транскрипцию в нейронную сеть.

Двойник актера способен двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Сам актер увидел своего двойника на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Как отмечали представители компании, знакомство прошло успешно.

Добавим также, что в конце сентября на сайте компании появилась информация о запуске в серийное производство человекоподобных роботов. Лицо андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Основатель "Промобота" Олег Кивокурцев отмечает, что оцифровка личности – перспективное направление, однако разработчики пока сомневаются, делать такие проекты или нет, принимая во внимание этический аспект.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арнольд Шварценеггер подал иск к пермской компании "Promobot" на $10 млн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Арнольд Шварценеггер, терминатор, Промобот, андроид



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.10.2019 16:30 Мск В Перми создали "терминатора" - андроида-копию Арнольда Шварценеггера
Ранее 27.09.2019 19:25 Мск Пермская компания "Промобот" запустила в серийное производство роботов-двойников человека

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети