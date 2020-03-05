Арнольд Шварценеггер подал иск к пермской компании "Promobot" на $10 млн

Американский киноактер Арнольд Шварценеггер подал иск к пермской компании "Promobot", за то, что та использовала его образ без соответствующего разрешения, сообщает портал TMZ.

За нарушение авторских прав актер хочет получить $10 млн, а также добиться запрета на использовании компанией внешности актера и права на любую прибыль от продажи андроида. В исковом заявлении, на которое ссылается издание, говорится, что Шварценеггер не любит, когда его образ используют в рекламных целях, при производстве какой-либо продукции. Сообщается, что в январе адвокат актера Марти Сингер направила в компанию письменное предупреждение о нарушении авторских прав. Компания якобы заверила представителей актера, что не будет использовать робота, но уже в феврале представила его на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке.

В пресс-службе компании корреспонденту Накануне.RU сообщили, что сложившаяся ситуация связана со сложными условиями использования внешности.



"Иска от представителей Шварценеггера к нам не поступало. Ранее с нами связывались относительно схожести робота с актером и эти переговоры мы намерены продолжать", - пояснили в компании.

Напомним, о том, что компания создала копию американского актера Арнольда Шварценеггера, стало известно осенью прошлого года. Разработчики смогли передать не только внешность, но и личность американского актера и политика. Для этого специалисты компании проанализировали множество интервью со знаменитостью и загрузили их транскрипцию в нейронную сеть.

Двойник актера способен двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Сам актер увидел своего двойника на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Как отмечали представители компании, знакомство прошло успешно.

Добавим также, что в конце сентября на сайте компании появилась информация о запуске в серийное производство человекоподобных роботов. Лицо андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Основатель "Промобота" Олег Кивокурцев отмечает, что оцифровка личности – перспективное направление, однако разработчики пока сомневаются, делать такие проекты или нет, принимая во внимание этический аспект.