15 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2019) | Фото: Накануне.RU

Конфликт в Идлибе спровоцировал драку в турецком парламенте

События в Сирии спровоцировали драку в турецком парламенте. Депутат Энгин Озкоч обвинил президента страны Реджепа Эрдогана в предательстве. Парламентарии из правящей партии справедливости и развития не поддержали его и перепалка переросла в драку с оппозиционерами. В ней в общей сложности участвовали несколько десятков народных избранников.

Как передаёт Infox, из-за этого пришлось даже остановить заседание парламента. Потасовка произошла на фоне прибытия Эрдогана на переговоры в Москву.

Напомним, эскалация боевых действий в сирийской провинции Идлиб спровоцировала рост антироссийских настроений в Турции. В частности начались угрозы расправы с российскими туристами, отдыхающими на турецких курортах.

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Конфликт в Идлибе спровоцировал драку в турецком парламенте

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Теги: Турция, Сирия, Идлиб, драка



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