Конфликт в Идлибе спровоцировал драку в турецком парламенте

События в Сирии спровоцировали драку в турецком парламенте. Депутат Энгин Озкоч обвинил президента страны Реджепа Эрдогана в предательстве. Парламентарии из правящей партии справедливости и развития не поддержали его и перепалка переросла в драку с оппозиционерами. В ней в общей сложности участвовали несколько десятков народных избранников.

Как передаёт Infox, из-за этого пришлось даже остановить заседание парламента. Потасовка произошла на фоне прибытия Эрдогана на переговоры в Москву.

Напомним, эскалация боевых действий в сирийской провинции Идлиб спровоцировала рост антироссийских настроений в Турции. В частности начались угрозы расправы с российскими туристами, отдыхающими на турецких курортах.