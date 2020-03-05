Глава ЦИК сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом: "Винегрет не съем, а борщ и котлеты будут при мне"

Глава Центральной избирательной комиссии России Эмма Памфилова рассказала журналистам, почему не будет голосования отдельно по каждой предлагаемой поправке в Конституцию. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это технически невозможно организовать. Поэтому избирателям предстоит проголосовать "за" или "против" всего пакета поправок в целом.

Отвечая на вопрос, что делать, если одна из поправок не нравится, а другие приемлемы, Памфилова сравнила "пакетный" принцип голосования с выбором комплексного обеда, где одно из блюд не нравится.

Если человеку в комплексном обеде нравятся борщ или котлеты, но не нравится винегрет, то есть два варианта действий, пояснила Памфилова: "Вы для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне не холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне".