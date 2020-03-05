15 Сентября 2020
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Экономика В России
Каменск-Уральский металлургический завод, КУМЗ, пуск прокатного комплекса (2019) | Фото: све.рф

Производство в январе продолжило небольшой рост - Росстат

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в январе 2020 года вырос на 1,8% по сравнению с январем 2019-го, притом что годом ранее прирост января к январю составил 0,3%. Об этом говорится в отчете Росстата о социально-экономическом положение России.
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Промышленное производство выросло на 1,1% (годом ранее на 2,0%), добыча полезных ископаемых снизилась на 0,4%, хотя годом ранее в январе был прирост 5,4%. Обрабатывающие производства выросли на 3,9%, в то время как годом ранее было снижение на 1%. Наибольший прирост показали производство компьютеров, электронных и оптических изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, ремонт и монтаж машин и оборудования, производство ряда типов машин. Наибольшее снижение зафиксировано в производстве автотранспортных средств и прицепов, производстве метизов, обработке древесины.

Производство продукции сельского хозяйства в первый месяц года увеличилось на 2,9%, строительство - на 1%, в том числе жилищное - на 14,3%. Интересно, что средняя фактическая стоимость 1 кв. метра площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях, построенных в 2019 году, превысила 42 тыс. руб.

Грузооборот транспорта в тонно-километрах упал на 4,4%, а вот в тоннах - вырос на 7,3%, то есть грузов перевезено больше, но на меньшее расстояние.

Пассажирооборот вырос на 5,3%, в том числе почти на 9% - воздушным транспортом.

В целом экономика в январе 2020 года продолжила небольшой рост. Более определенно об экономической динамике можно будет судить по прошествии нескольких месяцев.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году промышленное производство выросло на 2,4%, хотя его рост замедляется. Но руководители предприятий в добывающей и обрабатывающей промышленности ожидают скорее улучшения. Причем основными драйверами роста ВВП в прошлом году стали именно добывающие и обрабатывающие производства.

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Производство в январе продолжило небольшой рост - Росстат

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Теги: промышленность, производство



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