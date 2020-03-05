Замминистра финансов России Сергей Сторчак ушел в отставку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке заместителя министра финансов Сергея Сторчака. Документ датирован 2 марта. В постановлении говорится, что замминистра покидает должность в связи с переходом на другую работу.

О возможной отставке Сторчака, работавшего в должности замминистра с 2005 года, СМИ сообщили в середине февраля. Источники РИА Новости прочили на место Сторчака 34-летнего Тимура Максимова, занимающего пост заместителя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

В июне прошлого года Сторчаку исполнилось 65 лет (это предельный возраст пребывания на государственной службе).