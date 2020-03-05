Заболевшим коронавирусом итальянцем в России оказался студент питерского медвуза

Стали известны подробности об итальянце с коронавирусом, прибывшем в Россию. Юноша является студентом питерского медуниверситета им. Мечникова, его зовут Рикардо П., он учится на хирурга, приехал из Милана.

Он прибыл в Санкт-Петербург 29 февраля, а 2 марта обратился к врачам с симптомами ОРВИ, его положили в инфекционный бокс. Болезнь протекает в лёгкой форме, состояние удовлетворительное, передает Mash.

Все, кто с ним контактировал, сейчас находятся под наблюдением медиков. В закрытое общежитие, где он жил, студентам доставляют еду, при этом курьеры маски не носят.