15 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Заболевшим коронавирусом итальянцем в России оказался студент питерского медвуза

Стали известны подробности об итальянце с коронавирусом, прибывшем в Россию. Юноша является студентом питерского медуниверситета им. Мечникова, его зовут Рикардо П., он учится на хирурга, приехал из Милана.

Он прибыл в Санкт-Петербург 29 февраля, а 2 марта обратился к врачам с симптомами ОРВИ, его положили в инфекционный бокс. Болезнь протекает в лёгкой форме, состояние удовлетворительное, передает Mash.

Все, кто с ним контактировал, сейчас находятся под наблюдением медиков. В закрытое общежитие, где он жил, студентам доставляют еду, при этом курьеры маски не носят.

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Заболевшим коронавирусом итальянцем в России оказался студент питерского медвуза

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Теги: коронавирус в россии, cтудент, медицинский вуз, карантин



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