На Южном Урале судят жителей, которые вышли на акцию протеста против карантинного пункта

В Сосновском районном суде началось рассмотрение административных дел в отношении трех жителей, которые вышли на акцию протеста против размещения в деревне Ужевка карантинного пункта. Им грозят административные штрафы за участие в несогласованной акции протеста, создавшей помехи для движения транспорта и работы социального объекта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, карантинные пункты планировали разместить в корпусах социально-оздоровительных центров "Тополек" в Варненском районе и "Утес" в деревне Ужевка в Сосновском районе, но это решение властей вызвало недовольство жителей, которые вышли на акции протеста. В результате их закрыли. На следующий день губернатор устроил "разбор полетов" представителям ответственных министерств. По итогам было принято решение, что граждан Китая будут размещать в областном противотуберкулезном диспансере в Металлургическом районе Челябинска.

В отношении троих жителей составлены административные протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ. Им грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Следующее заседание назначено на 6 марта.