Антипинский НПЗ до конца года увеличит объём переработки нефти на 45%, а выпуск дизельного топлива – на 58 %

На признанном банкротом Антипинском нефтеперерабатывающем заводе озвучили планы работы на 2020 г. и статистику работы в 2019 г., сообщили Накануне.RU на предприятии.

Напомним, ранее на "Федресурсе" был опубликован финальный отчет арбитражного управляющего. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. На фоне проблем у АНПЗ преференций для предприятия уже добился глава "Сбербанка" Герман Греф. Позже стало известно, что власти Тюменской области не будут выделять деньги предприятию. Выяснилось также, что будет ликвидировано юрлицо "Антипинский НПЗ": согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано.

"В 2019 г. Антипинский НПЗ переработал 4,9 млн т нефти. Предприятие произвело 2,8 млн т светлых нефтепродуктов, в том числе 1,6 млн т дизельного топлива", - уточнили на предприятии.

В 2020 г. завод планирует увеличить объем переработки нефти на 45% – до 7,1 млн т, а выпуск дизельного топлива на 58% – до 2,6 млн т.

"На текущий год АНПЗ полностью обеспечен сырьем компании-давальца – ООО "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС". Договор с ней позволяет заводу исполнять взятые на себя обязательства, в том числе в полном объёме и в срок платить зарплату коллективу завода, а это более 2 тыс. сотрудников", - сообщили на заводе.

Согласно решению первого собрания кредиторов, предприятие продолжает стабильную работу до окончания процедуры конкурсного производства. Для обеспечения безопасности технологического процесса и сохранения стоимости активов завода в 2020 г. планируется проведение необходимых ремонтов.

"Решение о дальнейшей модернизации предприятия является прерогативой нового собственника завода, который должен быть определен в ходе установленной законом процедуры конкурсного производства", - резюмировали в пресс-службе завода.