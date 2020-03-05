15 Сентября 2020
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Дмитрий Песков Елизавета Пескова (2017) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дмитрий Песков прокомментировал отъезд молодежи за границу: "Это обычный круговорот"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не оценивать однозначно отрицательно тот факт, что российская молодежь все чаще уезжает учиться и работать за границу.

"Во всех странах мирах какая-то молодёжь хочет уехать, какая-то хочет остаться.  Если молодёжь уезжает, это не нужно воспринимать со знаком минус. Едут туда, где лучше. В какой-то момент лучше в каком-то месте, какой-то определённой стране работать по профилю. За этим наступает момент, когда человек найдёт для себя более выгодным возвращение в Россию. Это обычный круговорот, это происходит во всех странах мира. Как раз президент говорит, что наша задача делать, чтобы в различных областях в России были наиболее выгодные условия", - сказал Песков журналистам.

Стоит отметить, что дочь Пескова Елизавета, прославившаяся в сети неоднозначными высказываниями, училась во Франции в частной школе, проходила практику в Париже в модном доме Louis Vuitton, также стажировалась в Европарламенте, а теперь вернулась в Москву и учится в МГИМО.

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Дмитрий Песков прокомментировал отъезд молодежи за границу: "Это обычный круговорот"

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Теги: дмитрий пескова, елизавета пескова, молодежь, обучение за рубежом



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