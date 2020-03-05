В Кургане грабитель залил кровью дом депутата Курганской городской думы

В селе Кетово грабитель проник в дом депутата Курганской городской думы Сергея Бардина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области, похититель забрал личные вещи народного избранника, проникнув в дом через окно, которое разбил.

Полицейские с помощью служебного пса по следам отправились на поиски грабителя - животное вскоре вывело правоохранителей к месту, где злоумышленник оставил часть похищенных вещей. В этот же день вор был задержан в Кургане.

"Нарядом патрульно-постовой службы был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Кетовского района 1983 года рождения. Ценные вещи он сдал в ломбард и потратил вырученные деньги на спиртное", - сообщили в полиции.

Сейчас мужчине грозит до 5 лет колонии.

До самого Бардина Накануне.RU дозвониться не удалось, однако из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что вор залил дом депутата кровью - он порезался, до того как попал в жилище парламентария.