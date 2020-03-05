Госдума разрешила украинцам и белорусам не проходить собеседование на знание русского языка при получении гражданства

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие гражданам Белоруссии и Украины получать российское гражданство без собеседования на знание русского языка, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным правительства РФ, с мая 2014 года собеседование на знание русского языка прошли 80 тыс. соискателей гражданства, из них более половины – 47 тыс. – граждане Украины, еще 800 человек – белорусы.

Теперь граждане этих стран, свободно владеющие русским языком, смогут просто подать лично заявление о признании их носителями русского языка и не проходить комиссию.

Кроме того, поправки в законопроект обязывают МВД и Минпросвещения разработать единые критерии признания иностранца носителем русского языка, также ведомства должны будут разработать экзаменационные задания, по которым комиссии будут определять, насколько хорошо соискатель знает русский. Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас единых требований нет, и каждая комиссия принимает решение на свое усмотрение.