Госдума разрешила украинцам и белорусам не проходить собеседование на знание русского языка при получении гражданства

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР Украина
Татарстан, татарский язык, русский язык (2017) | Фото: change.org

Госдума разрешила украинцам и белорусам не проходить собеседование на знание русского языка при получении гражданства

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие гражданам Белоруссии и Украины получать российское гражданство без собеседования на знание русского языка, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным правительства РФ, с мая 2014 года собеседование на знание русского языка прошли 80 тыс. соискателей гражданства, из них более половины – 47 тыс. – граждане Украины, еще 800 человек – белорусы.

Теперь граждане этих стран, свободно владеющие русским языком, смогут просто подать лично заявление о признании их носителями русского языка и не проходить комиссию.

Кроме того, поправки в законопроект обязывают МВД и Минпросвещения разработать единые критерии признания иностранца носителем русского языка, также ведомства должны будут разработать экзаменационные задания, по которым комиссии будут определять, насколько хорошо соискатель знает русский. Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас единых требований нет, и каждая комиссия принимает решение на свое усмотрение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума разрешила украинцам и белорусам не проходить собеседование на знание русского языка при получении гражданства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, русский язык, получение гражданства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети