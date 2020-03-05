15 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Жириновский пришел в Госдуму в медицинских перчатках. (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский снова решил быть гигиеничным и пришел на заседание Думы в перчатках

Владимир Жириновский, который на прошлой неделе явился в Госдуму в перчатках, агитируя коллег следовать его примеру, накануне был раскритикован спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Тот заметил, что выступать на трибуну лидер ЛДПР вышел без перчаток.
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И вот на следующий день Жириновский снова явился в перчатках, отправив своего однопартийца депутата Власова раздавать перчатки президиуму Думы, "женщинам, первым рядам". "Перчатки новые, чистые, как у королевы Великобритании, - похвастался Жириновский. – Это элемент защиты".

Владимир Жириновский пришел в Госдуму в медицинских перчатках. |Фото: Госдума РФ

Жириновский сообщил, что в ЛДПР произвели расчеты: чтобы ежедневно менять по три медицинские маски каждому жителю России понадобится 450 млн руб. в день. Он осудил строчку из постановления правительства, которая разрешает экспорт медицинских масок в гуманитарных целях.

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Жириновский снова решил быть гигиеничным и пришел на заседание Думы в перчатках

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Теги: владимир жириновский, госдума, перчатки, коронавирус



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