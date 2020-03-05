Жириновский снова решил быть гигиеничным и пришел на заседание Думы в перчатках

Владимир Жириновский, который на прошлой неделе явился в Госдуму в перчатках, агитируя коллег следовать его примеру, накануне был раскритикован спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Тот заметил, что выступать на трибуну лидер ЛДПР вышел без перчаток.

И вот на следующий день Жириновский снова явился в перчатках, отправив своего однопартийца депутата Власова раздавать перчатки президиуму Думы, "женщинам, первым рядам". "Перчатки новые, чистые, как у королевы Великобритании, - похвастался Жириновский. – Это элемент защиты".

Жириновский сообщил, что в ЛДПР произвели расчеты: чтобы ежедневно менять по три медицинские маски каждому жителю России понадобится 450 млн руб. в день. Он осудил строчку из постановления правительства, которая разрешает экспорт медицинских масок в гуманитарных целях.