15 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Джон Кеннеди (2012) | Фото:

В Перми антимонопольщики проверят законность использования лица Джона Кеннеди в рекламе надгробий

В Перми в рекламе надгробий использовали лицо президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 г. Её проверят на законность использования изображения лидера страны, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФАС.

Надзорное ведомство выяснило, где размещена реклама. Одну из листовок нашли на остановке общественного транспорта в микрорайоне Садовый.

"Управление видит в данной рекламе признаки нарушения закона. Запрещено использовать изображение умершего без согласия его родственников. Проверка по данному факту уже ведётся", — сказал глава управления Александр Плаксин.

Из рекламы следует, что она размещена компанией "Богданов камень". В листовке указаны контактный номер телефона и официальный сайт организации. Эти сведения позволяют установить потенциального ответчика по делу. У сотрудников управления есть листовка, на которой, как выяснилось в ходе проверки, кроме портрета, предположительно, Джона Кеннеди, размещено изображение женщины, похожей на американскую актрису Мерилин Монро. Это может говорить о том, что выбор изображений был не случайным, а намеренным.

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В Перми антимонопольщики проверят законность использования лица Джона Кеннеди в рекламе надгробий

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Теги: УФАС по Пермскому краю, Джон Кеннеди, реклама



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Развитие сюжета:

Ранее 19.03.2020 13:26 Мск Пермское УФАС возбудило дело из-за надгробий с фотографиями Джона Кеннеди

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