В Перми антимонопольщики проверят законность использования лица Джона Кеннеди в рекламе надгробий

В Перми в рекламе надгробий использовали лицо президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 г. Её проверят на законность использования изображения лидера страны, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФАС.

Надзорное ведомство выяснило, где размещена реклама. Одну из листовок нашли на остановке общественного транспорта в микрорайоне Садовый.

"Управление видит в данной рекламе признаки нарушения закона. Запрещено использовать изображение умершего без согласия его родственников. Проверка по данному факту уже ведётся", — сказал глава управления Александр Плаксин.

Из рекламы следует, что она размещена компанией "Богданов камень". В листовке указаны контактный номер телефона и официальный сайт организации. Эти сведения позволяют установить потенциального ответчика по делу. У сотрудников управления есть листовка, на которой, как выяснилось в ходе проверки, кроме портрета, предположительно, Джона Кеннеди, размещено изображение женщины, похожей на американскую актрису Мерилин Монро. Это может говорить о том, что выбор изображений был не случайным, а намеренным.