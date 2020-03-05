Тема коронавируса раскручивается искусственно: в ОП РФ обсудили распространение фейков

В Общественной палате (ОП) РФ состоялось расширенное заседание рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей интернета, развитию и обеспечению безопасности интернета. Отчасти оно было посвящено актуальной сейчас теме - фейках о коронавирусе.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич привел пример вброса в СМИ о якобы заболевшем коронавирусом папе римском, что Ватикан не смог вовремя опровергнуть. По его мнению, это говорит о том, что так называемый фактчекинг, широко разрекламированный на Западе, не работает.

Специалист в области инфомационных технологий Игорь Ашманов привел свежие данные о распространении фейков о коронавирусе в интернете. Он сослался на данные своей компании "Крибрум", которая мониторит интернет, охватывая около 20 тыс. СМИ и порталов, 250 млн аккаунтов в соцсетях, 7 млн блогов, а "выемка" сообщений из сети происходит каждые 15 секунд.

По его словам, с декабря в рунете было 4 млн сообщений на эту тему, которые получили более 100 млн лайков. То есть люди сами активно распространяют панические слухи о коронавирусе.

Он сообщил, что всего было две волны фейков. Первая затихла к началу февраля. Но с 16-17 февраля начала раскручиваться вторая, так как вирус появился в Европе и в нее включились западные СМИ. По его мнению, они получили команду на раскрутку этой темы, к чему подключилась и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Первый месяц она давала взвешенные комментарии, но затем стала специально накручивать своими новостями в ежедневном режиме.

На первой волне нагрели руки коммерсанты, продающие маски, которые оказались в руках одного продавца (Ашманов его не назвал). Он, таким образом, был главным интересантом раскручивания этой темы.

Вторая волна, которая идет сейчас, имеет уже политический подтекст. К ней активно подключилась несистемная оппозиция. Общий ее тон таков: власти специально все скрывают, чтобы провести изменения в Конституцию. В день размещается 35-40 тыс. таких сообщений.

Ашманов отметил, что, по разговорам с китайскими специалистами, нынешний вирус низковирулентный, от него лишь немного повышенная смертность, оснований для паники нет и мы имеем дело с "медийной инфекцией".

Он дал простой совет, как распознать фейки и кампании по их распространению: если какое-то медийное событие "пухнет" больше, чем имеет значение в реальности, это, скорее всего, вранье. Что касается коронавируса, то он обратил внимание: ни Китай, ни ВОЗ не объявили ни эпидемии, ни пандемии, поскольку эпидемиологический порог не превышен. Значит, мы имеем дело с искусственной попыткой раздуть проблему, подчеркнул он, предположив, что это может быть связано с глобальными финансовыми делами.

Екатерина Мизулина из Лиги безопасного интернета сообщила, что сегодня в Москве в продаже уже нет масок и антисептических гелей, то есть люди напуганы. По ее данным, 45% подростков в России ежедневно сталкиваются с деструктивной информацией в сети, а практически каждый подросток при анкетировании подтверждает, что сталкивается с нею.

Правда, при этом дети воспринимают фейки с большой долей скепсиса, что обнадеживает, отметила Мизулина.

Также на заседании обсуждались юридические и законодательные вопросы об ответственности и регулировании в интернете, в том числе западных соцсетей на территории России.

Вчера в ОП РФ прошли общественные слушания на тему коронавируса, на которых замсекретаря ОП РФ Лео Бокерия предложил создать структуру типа колл-центра, куда любой человек мог бы позвонить и получить официальную информацию о коронавирусе.