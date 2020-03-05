Бизнес одобрил реформу оплаты декретных и отпусков. В чем суть изменений?

Реформа Правительства России по изменению системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков положительно скажется на развитии бизнеса. Такое мнение высказали в организации "Опора России". Однако в Госдуме считают, что кардинальных изменений не произойдет - это лишь "бухгалтерские нюансы".

Как стало известно, Минтруд России разрабатывает изменения в отдельные законы РФ об обязательном социальном страховании. "Известия" сообщают, что цель документа — обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о том, чтобы все компенсации, которые положены россиянам (больничные листы, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения), выплачивались непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателями.

Председатель Ханты-Мансийского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Владимир Зиновьев заявил Накануне.RU, что такие изменения назрели.

"Это давно надо было сделать. Мы, предприниматели, выступали и за то, чтобы оплату проезда к месту отдыха и обратно для сотрудников и членов их семей в районах Крайнего Севера тоже переложить на Пенсионный фонд или Фонд страхования, как это было в советское время", - высказался предприниматель.

Он также отметил, что в Ханты-Мансийском автономном округе много предприятий, которые находятся в стадии банкротства. По его словам, в этих компаниях все обязательства перед работниками зачастую выполняются в последнюю очередь: это сказывается на оплате больничных, отпусков, особенно неиспользованных, декретных.

С принятием такой инициативы, убежден Зиновьев, у предпринимателей будет больше денег на развитие бизнеса, а в государственный бюджет будет больше налоговых отчислений.

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что в России никакой масштабной реформы нет и что отпуска Фонд социального страхования оплачивать не будет. А оплата больничных и декрета теперь будет происходить не через кассу предприятия, а непосредственно на карту работника.

"Фонд оплаты труда в РФ в год - 25 трлн руб. Чтобы отпуска платило теперь государство, необходимо 2 трлн руб. У нас на всю медицину дается половина триллиона рублей. Это для понимания. Поэтому где отпуска были, там они и будут. Что касается больничных и декретных отпусков. Их и сегодня оплачивает Фонд социального страхования. А точнее, оплачивают работники, которые перечисляют процент от своей заработной платы в Фонд соцстраха. Фонд страхования эти деньги людям перечисляет обратно, в случае страхового случая, через кассу предприятия. Предполагается только одно: чтобы оплату за больничный, декретный отпуск получали не через кассу предприятия, а на свою банковскую карточку. Напрямую через кассу страхования. Это исключительно бухгалтерские вещи", - заявил парламентарий.