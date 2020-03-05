Путин не будет обсуждать с лидерами думских фракций досрочные выборы в парламент – Песков

Владимир Путин не планирует обсуждать тему досрочных выборов в Госдуму с лидерами думских фракций на сегодняшней встрече, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Темы досрочных выборов нет в повестке встречи", - сообщил представитель Кремля.

Ожидается, что Путин и депутаты: Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов ("Единая Россия") и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") – обсудят предстоящее изменение Конституции.

О встрече президента с партийными лидерами договорился во время встречи один на один с Путиным Сергей Неверов в феврале. "Не только у нас во фракции, хочу сказать, это практически во всех фракциях, – многие готовят свои поправки. Мы внимательно наблюдаем, как идёт работа в рабочей группе, [заседания] которой Вы проводите, и за дискуссиями, которые там проходят", - рассказал тогда президенту Неверов.