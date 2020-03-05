Редакторов глянцевых журналов посадили на карантин после Недели моды в Милане

Главные редакторы глянцевых журналов Vogue и Tatler, входящих в издательский дом Conde Nast, вернулись в Москву после европейских недель мод. И тут же отправились в самоизоляцию – добровольный карантин.

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Вот что пишет главред Vogue Россия Маша Федорова: "Марафон моды закончен. Работаю из дома. Фэшн карантин". Ее коллега из Tatler Ксения Соловьева тоже дома: "Тяготы карантинной жизни. Ясное дело, пижама, жасминовый чай и робкие попытки звонками испортить жизнь коллегам в офисе. P.S. На 14-дневный карантин посадили коллег из всех офисов Conde Nast, которые имели неосторожность съездить на неделю моды в Милане. Впору объявлять флешмоб, как выглядит рабочий день в новой реальности".

Кстати, будучи на Неделе моды в Париже, Федорова рассказывала в соцсетях, что главным аксессуаром недели стала медицинская маска, а светские модники перестали при встрече целоваться и обниматься. Некоторые модные дома, между тем, начали отменять показы из-за коронавируса.