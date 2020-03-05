Мэр Екатеринбурга дал две недели на снижение ДТП с общественным транспортом. "А иначе будут выводы"

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от руководства ЕМУП "Гортранс" принять срочные меры по снижению аварийности на транспорте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, жесткий разговор состоялся после того, как начальник отдела ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин озвучил статистику по авариям с участием водителей общественного транспорта. Согласно этим данным, больше всего таких ДТП совершили водители автобусов и трамваев "Гортранса".

Так, за 12 месяцев 2019 года в столице Урала произошло 105 ДТП по вине водителей пассажирских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки. В результате два человека погибли и 124 получили ранения. За аналогичный период 2018 года таких аварий было 67. А с участием водителей электротранспорта произошло 56 ДТП, в которых погиб один человек и 58 получили ранения.

Узнав об этом, Александр Высокинский дал руководству ЕМУП "Гортранс" ровно две недели на разработку плана мероприятий по снижению аварийности водителями муниципального общественного транспорта. В обязательном порядке его нужно согласовать с ГИБДД.

"Посмотрим, что будет дальше. И если такой рост аварийности продолжится и в 2020 году, то сделаем соответствующие выводы", - пообещал мэр.

Напомним, ранее Высокинский дал две недели на уборку Екатеринбурга от снега. Потом глава обещал поехать по районам с проверкой.