15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский, рейд по уборке снега (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга дал две недели на снижение ДТП с общественным транспортом. "А иначе будут выводы"

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от руководства ЕМУП "Гортранс" принять срочные меры по снижению аварийности на транспорте.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, жесткий разговор состоялся после того, как начальник отдела ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин озвучил статистику по авариям с участием водителей общественного транспорта. Согласно этим данным, больше всего таких ДТП совершили водители автобусов и трамваев "Гортранса".

Так, за 12 месяцев 2019 года в столице Урала произошло 105 ДТП по вине водителей пассажирских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки. В результате два человека погибли и 124 получили ранения. За аналогичный период 2018 года таких аварий было 67. А с участием водителей электротранспорта произошло 56 ДТП, в которых погиб один человек и 58 получили ранения.

ДТП с автобусом(2020)|Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Узнав об этом, Александр Высокинский дал руководству ЕМУП "Гортранс" ровно две недели на разработку плана мероприятий по снижению аварийности водителями муниципального общественного транспорта. В обязательном порядке его нужно согласовать с ГИБДД.

"Посмотрим, что будет дальше. И если такой рост аварийности продолжится и в 2020 году, то сделаем соответствующие выводы", - пообещал мэр.

Напомним, ранее Высокинский дал две недели на уборку Екатеринбурга от снега. Потом глава обещал поехать по районам с проверкой.

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Мэр Екатеринбурга дал две недели на снижение ДТП с общественным транспортом. "А иначе будут выводы"

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Теги: Высокинский, аварийность, снижение, ДТП, Екатеринбург



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