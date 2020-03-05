Вице-премьер краевого правительства призвал уволить депутата-директора пермского лицея, где были поборы с родителей

Вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков на своей странице в Facebook заявил, что после скандала с поборами в гимназии №9 Перми следует уволить её директора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, спор разгорелся после того, как отец одного из учеников заявил о поборах. Проверка показала, что они действительно были, однако в других классах. "Факт сбора денежных средств подтвердился. Они собирались в параллели 3-х классов (3А, 3Б, 3В, 3Г). В 3Д классе, в котором учится мальчик, деньги на учебники не собирались. В любом случае – это нарушение законодательства, поскольку учебники должны закупаться и выдаваться школой бесплатно", - прокомментировали в департаменте образования Перми.

По мнению Клепикова, "агрессивная позиция директора лицея, давление на родителей учеников и нежелание идти на компромисс привело к широкому и долгоиграющему распространению темы в СМИ". Его удивили выводы комиссии, которая изучала обстоятельства случившегося.

"Выявлены грубые нарушения, причем по всем фактам. И по травле мальчика, и по незаконным сборам денег на учебники. Я придерживаюсь жёсткой позиции относительно поборов с родителей учеников: их быть не должно. Очевидно, что за подобный бардак в образовательном учреждении должен отвечать его директор. Я бы обратил внимание городских чиновников, что это далеко не первый случай нарушения прав детей в школах под руководством Ирины Горбуновой. Тема конфликта в школе №105 звучала по всей стране. Такой некомпетентный руководитель отбрасывает тень на сферу образования Прикамья. Перечёркивает выстроенную работу всех педагогических коллективов наших школ. Жду от городских властей соответствующих кадровых решений", - отметил политик.