В Зауралье на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям будут платить ежемесячно более пяти тысяч рублей

В Курганской области малоимущим семьям будут ежемесячно платить деньги на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Главном управлении соцзащиты населения региона, чтобы оформить такую выплату, доход на одного члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума - 10 тыс. 222 руб.

Размер выплаты в этом году составит 5 тыс. 308 руб.

Заявления от родителей начнут принимать в июле этого года.