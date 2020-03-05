На месторождениях добычи урана в Зауралье начат общественный контроль безопасности

На месторождениях добычи урана в Зауралье начали Общественный контроль безопасности скважинного подземного выщелачивания. Результаты исследований позволят сформировать объективную независимую оценку радиоэкологических условий в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомредметзолото", для работ по проекту создана группа магистрантов ФТИ УрФУ направления "Технологии радиационной и ядерной безопасности". Руководство исследованиями будут осуществлять ученые ИПЭ УрО РАН.

Специалисты будут выезжать на месторождения, будут также проводить полевые измерения и брать пробы.

На основании полученных данных будут подготовлены технические отчеты и информационные материалы. В этих исследованиях смогут принять участие желающие местные жители.