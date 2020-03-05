Apple предупредила свои сервисные центры о возможных перебоях с поставками комплектующих для iPhone

Корпорация Apple предупредила розничные сервисные центры о возможной нехватке запчастей и деталей для iPhone. Bloomberg считает, что это признак влияния коронавируса на цепочку поставок американской технологической компании.

Неназванные сотрудники Apple Store рассказали агентству, что Apple сообщила о возможном дефиците комплектующих на протяжении следующих двух – четырех недель. Сервисным центрам предложено предоставлять клиентам телефоны на замену, пока те ждут запчасти.