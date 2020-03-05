Третий за утро самолет "заминирован" в России

Третий случай анонимного "минирования" самолетов за день произошел в России. Поступило сообщение о взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Москвы в Сыктывкар, передает ТАСС. Несмотря на сообщение, борт продолжил полет по маршруту и благополучно сел в пункте назначения, специалисты проводят осмотр самолета.