Третий за утро самолет "заминирован" в России
Третий случай анонимного "минирования" самолетов за день произошел в России. Поступило сообщение о взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Москвы в Сыктывкар, передает ТАСС. Несмотря на сообщение, борт продолжил полет по маршруту и благополучно сел в пункте назначения, специалисты проводят осмотр самолета.
Ранее поступило сообщение о "минировании" рейса Москва – Омск (самолет продолжил полет и благополучно приземлился) и рейса Санкт-Петербург – Симферополь (он сел в Ростове-на-Дону).