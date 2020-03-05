Вернувшимся из Италии москвичам велели самоизолироваться. Больничный доставят на дом

Москвичам, вернувшимся из Италии, рекомендовано провести в самоизоляции 14 дней, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. При этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что люди на карантине смогут получить больничный лист. Для этого можно позвонить по телефону горячей линии городского епартамента здравоохранения 8-495-870-45-09, и курьер доставит больничный лист на дом в течение двух дней.

Постановление об обязательной изоляции на дому получают все прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. При необходимости врачи выдают больничные листы прямо в аэропорту, отметили в оперативном штабе.

"Больничный лист оформят независимо от самочувствия. При этом факт пересечения границы проверят, чтобы не допустить злоупотреблений. Объявленный порядок выдачи больничных листов будет действовать до 1 апреля 2020 г.", - говорится в сообщении оперштаба.