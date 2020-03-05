Проблемы Среднеуральской птицефабрики обсудили в полпредстве. Будет разработан план

Заместитель полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Калиберда (на фото) провел совещание в связи с обращением работников птицефабрики "Среднеуральская".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, обсуждались проблемные вопросы, связанные с производственной деятельностью предприятия. Органам власти Свердловской области совместно с контрольно-надзорными органами и руководителями птицефабрики было поручено разработать план мероприятий с конкретными сроками по устранению всех выявленных нарушений.

Отдельно Калиберда подчеркнул необходимость строгого соблюдения законодательства РФ при организации предпринимательской деятельности.

Напомним, в феврале этого года суд приостановил деятельность Среднеуральской птицефабрики из-за выявленных МЧС нарушений. Однако впоследствии это решение было отменено.

В дальнейшем суд обязал птицефабрику устранить все пожарные нарушения до ноября.