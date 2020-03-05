15 Сентября 2020
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Происшествия Южный ФО В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Второе за день сообщение о "минировании" самолета: летевший в Симферополь борт сядет в Ростове

Сообщение об еще одном "заминированном" в четверг, 5 марта, самолете поступило в правоохранительные органы. На этот раз сообщается, что взрывное устройство находится на борту самолета, летящего из Санкт-Петербурга в Симферополь. По данным источника РИА Новости, борт сядет в Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее появилась информация о "минировании" самолета, летящего из Москвы в Омск. По данным ТАСС, этот борт продолжил полет по маршруту, несмотря на сообщение анонима о взрывчатке.

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Второе за день сообщение о "минировании" самолета: летевший в Симферополь борт сядет в Ростове

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Теги: минирование, анонимное сообщение, взрывное устройство на борту



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