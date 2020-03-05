Второе за день сообщение о "минировании" самолета: летевший в Симферополь борт сядет в Ростове

Сообщение об еще одном "заминированном" в четверг, 5 марта, самолете поступило в правоохранительные органы. На этот раз сообщается, что взрывное устройство находится на борту самолета, летящего из Санкт-Петербурга в Симферополь. По данным источника РИА Новости, борт сядет в Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее появилась информация о "минировании" самолета, летящего из Москвы в Омск. По данным ТАСС, этот борт продолжил полет по маршруту, несмотря на сообщение анонима о взрывчатке.