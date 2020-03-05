Участника избиения екатеринбургского архитектора ждет арест. Его могут посадить на 15 лет

Следователи предъявили новое обвинение жителю Екатеринбурга, который может быть причастен к жестокому избиению архитектора Александра Кротова. Решается вопрос об его аресте.

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено 10 января, его избили на улице Гагарина. С тех пор Александр находился в больнице в тяжелом состоянии. Утром 27 февраля его не стало.

Сообщалось, что одним из "отморозков", напавших на екатеринбургского архитектора, оказался сотрудник МЧС. Сын пострадавшего сообщал, что после случившегося тот сразу же уволился из ведомства "по собственному".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлен один из предполагаемых нападавших - это екатеринбуржец 1987 года рождения, в данный момент работающий монтажником вентиляционных систем на частном предприятии. Ему предъявлено новое обвинение - по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Наказание - вплоть до 15 лет лишения свободы.

По делу допрошен ряд свидетелей, назначены и проводятся необходимые экспертизы. С учетом вновь предъявленного обвинения по более тяжкой статье органы СКР обратятся в суд с ходатайством об аресте мужчины. Также идет работа по задержанию второго участника избиения.

Как сообщало Накануне.RU, сын Александра Кротова Степан уже провел собственное расследование трагедии с его отцом.