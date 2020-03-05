Футболиста Роналдиньо и его брата взяли под стражу в Парагвае

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо и его брат могут быть арестованы в Парагвае за подделку паспортов.

Чемпион мира по футболу 2002 года приехал в Парагвай на благотворительную акцию, сообщает ESPN Brasil. Полиция нагрянула прямо в гостиничный номер Роналдиньо и его брата в Асунсьоне, столице государства. В гостиничном номере у звезды были изъяты поддельные документы.

Пока футболист и его родственник остаются в отеле под охраной полиции, прокуратура сегодня решит судьбу гостя. Сообщается также, что уже арестован еще один человек – он сопровождал братьев. Ожидается, что бразильцы дадут показания, после чего будет вынесено решение об аресте.