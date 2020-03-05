15 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Дом, капремонт, Мира 66, Березники (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Березниках после жалобы губернатору ускорят капремонт дома, у которого протекла крыша

Во время поездки в Березники и.о. главы Прикамья Дмитрий Махонин посетил дом №66 по улице Мира, жители которого пожаловались губернатору в Instagram на проблемы с протекающей крышей и плохим состоянием подъездов в доме. Ремонт крыши запланирован только на 2033 г., сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

Махонин поручил руководству фонда капремонта провести обследование дома и помочь жителям в переносе сроков капремонта крыши, электрики и системы холодного водоснабжения на 2021 г.

"Жители дома совершенно точно не должны ждать 13 лет ремонта крыши с таким износом", – сказал он.

Глава фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов отметил, что для переноса сроков необходимо решение общего собрания собственников дома.

"Важное условие – повышение собираемости взносов до уровня в 80%. Сейчас собственники дома собрали 40% от начисленной суммы. Специалисты фонда проведут необходимую работу с жителями", - сказал Баранов.

Махонин поручил главе города Сергею Дьякову принять меры по поиску управляющей компании для дома, который сейчас никто не курирует. Администрация планирует перенести сроки капремонта и других проблемных домов гостиничного типа в городе, расположенных на Большевистская, Березниковская, Ломоносова.

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В Березниках после жалобы губернатору ускорят капремонт дома, у которого протекла крыша

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Теги: капремонт, крыша, Дмитрий Махонин, Сергей Дьяков, Дмитрий Баранов



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