Спикер екатеринбургской гордумы снова обратится в полицию с просьбой заблокировать свой фейк-аккаунт

Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин снова обратится в полицию. Политик требует аннулировать свой фейковый аккаунт в социальной сети. Об этом председатель ЕГД рассказал в беседе с журналистом Накануне.RU.

"Сегодня я вновь обращусь в полицию для того, чтобы мой фейковый аккаунт в социальной сети "Фейсбук" был наконец аннулирован. Его создали мои политические враги, которые хотят меня опорочить. Там публикуют несоответствующие действительности сведения. После постов на той странице мне звонят люди и спрашивают: "Ты реально такое говорил?". А я не говорил", - негодует Володин.

Отметим, что в последнее время обострились отношения нескольких групп влияния в городе, сам Игорь Володин "узурпировал" власть в гордуме и активно ищет врагов - он предпринял попытку сместить с постов нескольких глав комиссий.

Как ранее писало Накануне.RU, страница была создана в конце октября. У аккаунта насчитывается более 200 друзей, среди которых уральские депутаты и общественники.

В пресс-службе ЕГД тогда прокомментировали ситуацию. "Екатеринбургская городская дума официально заявляет, что данная страница Игорем Володиным не создавалась и не ведется. В администрацию социальной сети уже направлено соответствующее заявление", - отмечали в инстанции.