Домашнее хозяйство, дети, дача: россияне рассказали, чем любят заниматься их женщины в "свободное время"

В преддверии 8 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и узнал, что мужчины думают о досуге россиянок.

Треть мужчин считает, что у их жен и подруг в рабочие дни свободно порядка 2-3 часов, 29% считают, что дамы располагают четырьмя свободными часами в день, 16% официально состоящих в браке или проживающих вместе с женщиной мужчин считают, что у их жены/подруги свободно все время.

Самое популярное времяпрепровождение среди женщин, по мнению мужчин, — домашнее хозяйство, дети, дача (72%). Второй по популярности ответ — смотреть ТВ или слушать радио. У каждого пятого "вторая половина" читает книги (19%) или отдыхает и расслабляется (18%). Замыкают пятерку самых популярных ответов среди мужчин варианты: играет в компьютерные игры, сидит в интернете и/или встречается с друзьями/в гостях (по 17% соответственно).

Более трети женщин ответили, что в будни у них свободно от четырех до семи часов в день (38%); у каждой пятой женщины — от двух до трех часов (22%). Каждая десятая назвала от 8 до 12 часов (10%). Только 8% женщин заявили, что у них почти все время свободно. О том, что у них нет свободного времени в рабочие будни, сообщили 4% женщин.

Самый распространенный ответ среди женщин об их времяпрепровождении — домашнее хозяйство/дети/дача (63%). Второй по частоте ответ — смотрят ТВ и/или слушают радио (39%). Третий по популярности ответ — читают книги (32%) и/или проводят время с друзьями (31%). Замыкают пятерку самых распространенных ответов: имеет хобби и занимается ими дома (28%) и/или проводит время на природе, гуляет (27%).