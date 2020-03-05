15 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
авария, Карла Маркса, Томина (2020) | Фото: Накануне.RU

На "черном" перекрестке в Кургане - очередная авария: пострадали женщина и ребенок

В Кургане перекресток улиц Карла Маркса и Томина водители и таксисты уже давно между собой называют "черным" - там постоянно происходят аварии между автомобилями, несмотря на наличие светофора.

Утром 4 марта там столкнулись сразу три машины - "Киа", "Понтиак" и "Лада".

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области, водитель "Киа" - женщина 1985 года рождения ехала по улице Томина и не уступила дорогу "Ладе " и "Понтиаку". В результате столкновения женщина получила травмы. Также в ДТП пострадал ребенок - пассажир "Понтиака". 6-летнего мальчика везли на переднем сидении без удерживающего устройства.

Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

авария, Карла Маркса, Томина(2020)|Фото: Накануне.RU

авария, Карла Маркса, Томина(2020)|Фото: Накануне.RU

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На "черном" перекрестке в Кургане - очередная авария: пострадали женщина и ребенок

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Теги: Карла Маркса, Томина, Курган, авария, пострадавшие, ГИБДД



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