Авось долетит. Самолет Москва - Омск продолжает полет, несмотря на сообщение о взрывчатке

Самолет, следующий из московского аэропорта Шереметьево в Омск, продолжил полет, несмотря на сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.

По данным этого источника, самолет Airbus А320 вылетел около 08.00. После набора высоты, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета. Экипаж решил не менять курс и совершить посадку непосредственно в аэропорту назначения.

По данным он-лайн табло омского аэропорта, рейс из Шереметьево выполняет авиакомпания Аэрофлот - ее рейс Су-1640 сейчас выполняется на самолете A320-214, подтверждает сервис Flightradar. Прилет ожидается в 14.00 по местному времени.