15 Сентября 2020
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Политика В России Москва Омская область
(2004) | Фото

Авось долетит. Самолет Москва - Омск продолжает полет, несмотря на сообщение о взрывчатке

Самолет, следующий из московского аэропорта Шереметьево в Омск, продолжил полет, несмотря на сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.

По данным этого источника, самолет Airbus А320 вылетел около 08.00. После набора высоты, на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета. Экипаж решил не менять курс и совершить посадку непосредственно в аэропорту назначения.

По данным он-лайн табло омского аэропорта, рейс из Шереметьево выполняет авиакомпания Аэрофлот - ее рейс Су-1640 сейчас выполняется на самолете A320-214, подтверждает сервис Flightradar. Прилет ожидается в 14.00 по местному времени.

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Авось долетит. Самолет Москва - Омск продолжает полет, несмотря на сообщение о взрывчатке

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Теги: самолет, аэрофлот, омск, взрывчатка



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