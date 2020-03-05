Стало известно, что российские мужчины подарят дамам на 8 марта

Стало известно, что российские мужчины собираются дарить дамам на 8 марта. Многолетним лидером в списке подарков являются цветы – их собираются преподнести в качестве презента 64% россиян, это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще четверть (24%) будет дарить парфюмерию, косметику и бижутерию, по 17% - конфеты, спиртные напитки, деликатесы.

С 2017 года постепенно уменьшается доля мужчин, которые собираются подарить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (7% против 15% в 2017г.), ювелирные украшения (11% против 18% в 2017г.), а также мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты (4% против 9% в 2017 г.), отмечают социологи.

На вопрос о том, как вы выбираете подарок близким женщинам, мужчины чаще стали отвечать, что либо спрашивают о желаниях у женщины, либо дарят деньги. С каждым годом мужчины все реже размышляют о том, что хотелось бы получить их близкой женщине (32% в 2011 г. против 24% в 2020 г.).

Совсем другие цифры по ожиданиям со стороны женщин, хотя первое место – за цветами (47% респонденток хотят их получить). На втором месте путевки (31%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (25%); ювелирные украшения (17%); деньги или подарочный сертификат (16%).