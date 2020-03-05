15 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (2020) | Фото: правительственный портал Украины

На Украине назначено новое правительство

Новым премьер-министром Украины стал 44-летний Денис Шмыгаль. Он заменил уволенного Радой на экстренном заседании Алексея Гончарука. Также были назначены многие новые министры.

О назначении Шмыгаля говорилось еще накануне. Он считается технократом. Родом из Львова, бывший губернатор Ивано-Франковской области, который недавно стал вице-премьером. До губернаторства два года работал топ-менеджером компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова и руководил Бурштынской ТЭС.

Назначение Шмыгаля рассматривается политологами как усиление связи президента Владимира Зеленского с Ахметовым и его ресурсом в юго-восточных областях, где у Зеленского наибольший рейтинг. То есть в обмен на поддержку Ахметова Зеленский обеспечит ему преференции в бизнесе. Усиление Ахметова является своего рода противодействием влиянию олигарха Игоря Коломойского.

Новым главой МИД стал 38-летний Денис Кулеба, который был постпредом в Совете Европы и боролся против возвращения России в ПАСЕ, периодически устраивая там скандалы. Придерживается подчеркнуто антироссийской позиции.

Новым министром обороны стал 65-летний Андрей Таран. Он родился в семье советского военнослужащего в Германии, окончил Киевскую военную академию ПВО Сухопутных войск, ранее возглавлял Главное управлении разведки. Интересно, что в 2019 году на президентских выборах возглавлял избирательный штаб Игоря Смешко, которого спонсировал Ахметов.

Арсен Аваков, который считается одной из самых влиятельных фигур на Украине, остался главой МВД.

Политологи в один голос отмечают, что у нового правительства нет столько времени, как у прошлого.

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль(2020)|Фото: правительственный портал Украины

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На Украине назначено новое правительство

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Теги: Украина, Денис Шмыгаль, Ринат Ахметов



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