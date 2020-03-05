Эксперты не увидели трагедии в том, что Решетников не возглавил оргкомитет "Пермь 300"

По мнению экспертов, назначение руководителем оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия основания Перми первого заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Валерия Сидоренко не приведет к сворачиванию проектов экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Однако реализация этих проектов зависит от хода избирательной кампании врио главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Распоряжение о назначении главы оргкомитета Перми, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано накануне на портале правовой информации. Также Сидоренко был назначен руководителем оргкомитетов по празднованию юбилейных дат в еще семи субъектах федерации, в том числе Кузбассе, республиках Марий Эл и Коми.

Отметим, что с Пермским краем Сидоренко не связан. Он родился в 1972 году в Бишкеке. Окончил Тверской государственный технический университет (специальности "электроснабжение" и "экономика и управление на предприятии").

С 1991 года работал грузчиком, оператором станков с ЧПУ, служил в армии. С 1995 по 2004 год работал в Федеральном казначействе по Тверской области (пришел казначеем, ушел из ведомства с должности начальника отдела). С 2004 по 2008 год работал начальником департамента экономики Тверской области, затем (до 2011 года) – заместитель директора департамента бюджетной политики, заместитель директора департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов РФ. С 2011 по 2012 год – первый заместитель руководителя департамента финансов города Москвы. В июне 2012 года был назначен директором департамента экономики и финансов Правительства РФ.

Решение Мишустина стало неожиданностью, поскольку ожидалось, что комитет по подготовке к юбилею Перми возглавит экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Он сам объявлял о своем намерении руководить подготовкой к юбилею с целью завершить все начатые им проекты.

"Президент поддержал мою просьбу и поручил мне возглавить оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми. Поэтому призываю всех причастных и ответственных ни на минуту не расслабляться. У нас, как и прежде, остается задача завершить все начатое до конца. Обещаю приложить для этого все усилия, поэтому не прощаюсь", - обратился экс-губернатор к публике во время инаугурации Дмитрия Махонина.

Депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко отметил, что считает решение о том, чтобы один человек отвечал за подготовку всех ближайших юбилеев, "логичным решением", поскольку речь идет о федеральном финансировании и неком едином подходе ко всем юбилейным торжествам.

"Проекты, которые планировались в Перми, завязаны на региональном финансировании. Никаких серьезных федеральных денег нет, в отличие от Екатеринбурга. Потому их реализация во многом зависит от действующего врио губернатора Дмитрия Махонина. Если на уровне исполнительной власти региона принято решение о продолжении реализации этих проектов, то они будут продолжать реализовываться", - заявил он.

Накануне.RU попросило правительство региона прокомментировать ситуацию с назначением Сидоренко главой комитета и уточнить, как это решение повлияет на реализацию проектов. В настоящий момент ответ еще не получен.

Гендиректор Центра политических технологий PRОПолитика Алексей Швайгерт отметил, что скептически относится к комитетам по празднованию чего-либо, поскольку они, по большому счету, всего лишь вывеска.

"Человек, который возглавляет эту вывеску, не обладает какими-то реальными очагами, ресурсами. Он скорее организатор, менеджер по продаже событий. Но не более того. Какие деньги и на какие проекты направить, решается не на уровне оргкомитета, а интересантами в Правительстве. Поэтому в этом смысле я не вижу трагедии в том, что Решетников не возглавил комитет. Во-вторых, Сидоренко, вроде, каким-то образом связан с Решетниковым по прежней работе. И если это не его креатура, то это человек, с которым он на одном языке может общаться. И, более того, выходить с какими-то своими предложениями. Потому что министр экономразвития и руководитель оргкомитета - это люди, несопоставимые по аппаратному весу. Думаю, заявления Решетникова о том, что он возглавит оргкомитет - это некая фигура речи, когда он уходил из Пермского края. Это все было слишком неожиданно. Нужно было показать свою связь с регионом, и юбилей Перми был на тот момент наиболее понятной связкой: мол, Максим Решетников не бросает регион на произвол судьбы", - прокомментировал аналитик.

Он также отметил, что во многом реализация проектов будет зависеть от хода предвыборной программы Махонина. Ему необходимо лавировать с одной стороны, между неким общественным мнением и мнением элитным. И не исключено, что в ходе избирательной кампании политик пойдет на некие уступки.

Добавим, что наиболее противоречивым проектом является проект разбора железнодорожных путей на участке Горнозаводской ветки Пермь I - Пермь II для "благоустройства" набережной Камы. 9 февраля в краевой столице прошел митинг защитников железной дороги за спасение участка железной дороги. На нем приняли резолюцию, которую отправят в краевое правительство. Люди потребовали остановить реализацию транспортной реформы в Перми, переосмыслить ее содержание, обсудив концепцию реформы с горожанами и экспертами. Митингующие пригрозили не поддержать на сентябрьских выборах кандидатуру нового главы Пермского края Дмитрия Махонина, если он не займется решением этих проблем. К слову, сам Махонин заявлял о готовности продолжить проекты экс-губернатора.