"Урал" взял в свой самолет болельщиков, приехавших в Ярославль на сорвавшийся матч с "Шинником"

Футбольный клуб "Урал" придумал компенсацию для своих болельщиков за неудачную поездку в Ярославль на игру против "Шинника".

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России должен был состояться в среду, но в последний момент был перенесен из-за плохого качества поля на ярославском стадионе. Дата игры пока не определена. После этого в "Урале" заявили, что клуб из Екатеринбурга будет добиваться от "Шинника" компенсации расходов для своих болельщиков.

Пока уральская команда предложила преданным фанатам следующее: клуб, который сегодня вылетел на игру чемпионата России в Сочи, взял в самолет до южного города нескольких болельщиков, которые приехали поддержать футболистов в Кубке России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", также им помогут и с обратным трансфером из Сочи сразу после игры.

Напомним, матч "Сочи" - "Урал" состоится 8 марта.

Ранее капитан "Урала" Артем Фидлер прокомментировал Накануне.RU отмену встречи против "Шинника".