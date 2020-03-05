Путин рассказал, как придумал "Сириус" и как его идее предрекали крах

Президент России Владимир Путин рассказал, что принимал непосредственное участие в создании образовательного центра "Сириус" на Черноморском побережье. По его словам, идея сначала была встречена со скепсисом, ей предрекали скорый крах.

"Да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег: ничего у него [Путина] не получится", - сказал Путин в интервью ТАСС.

По его словам, противник идеи аргументировал свою позицию так: "Все начнется с того, что ваши хоккеисты [обучающиеся в "Сириусе"] набьют морду математикам". "Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, которые спортом занимаются, с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях: они знают, что это требует больших усилий и таланта", - сказал президент.

Путин признался, что ему особенно нравится то, что "спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре". "Очень здорово получилось, мне очень нравится", - добавил он.

Также Путин рассказал, что название для центра придумал тоже он: "Сириус" - это я, кстати, название придумал сам. Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне — это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать. Вот это название прижилось".