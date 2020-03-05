"Молоко пускай дают!" Шнуров ответил священнику Смирнову о том, что девочкам не надо получать образование

Член "Партии роста", музыкант Сергей Шнуров прокомментировал очередное спорное заявление протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова, который считает, что девочкам не нужно получать образование. "Пусть молоко дают", - ответил священнику артист.

Напомним, Смирнов в эфире радиостанции "Радонеж" высказался против получения образования девочками. По его мнению, в школе девочки учатся зависти, скверным словам и хамству. Тогда как дома, помогая по хозяйству, девочка будет готовиться стать матерью и хозяйкой.

Шнуров в ответ написал стихотворение и опубликовал его в своем аккаунте Instagram:

Шла неспешная беседа,

Как всегда, до кучи,

Православный непоседа,

Чучу отчебучил.

Снова дал поп-замполит!

Плюнул недалече, -

Девкам в школе, - говорит,

Делать нонче неча.

Пусть готовятся уже

К родам и до гроба.

Бабы будут замужем,

Ни к чему учёба!

Точку зрения свою,

Я не приукрашу.

Молоко пускай дают!

Для детей и в кашу!